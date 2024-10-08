В Турции россиянин подал в суд на экс-супругу и сына из-за акций отеля

В турецком городе Анталья между россиянами возник имущественный спор на €80 млн из-за акций отеля Crowne Plaza. Об этом сообщила газета Sabah.

По информации издания, спор проходит между Арби Алаудиновым, его бывшей супругой Аллой Алаудиновой и их сыном Ахмедом Алаудиновым. Мужчина владеет 95% акций компании. Он передал родственникам 5% акций на содержание. Однако, по словам Алаудинова, те провели заседание совета директоров с поддельными документами, подписями и завладели акциями, что и стало поводом для подачи заявления.

При этом экс-супруга и сын Алаудинова заявили, что он недавно передал 45% акций новой жене. Таким образом, по сведениям родственников, мужчина пытается уклониться от ответственности.

В рамках дела суд назначил доверительного управляющего. Он изучил бухгалтерские книги компании, после чего утвердил, что Алаудинов не смог предоставить никаких документов об официальной передаче акций.

В июле в СК сообщили, что жительница Тольятти заказала похищение мужа из-за имущественного спора. Теперь женщина находится под домашним арестом, а четверо исполнителей — в СИЗО.

Ранее россиянин напал с ножом на бывшую жену из-за раздела имущества.