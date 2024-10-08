В Подмосковье мать потребовала вакцинировать и чипировать дочь-квадробера

В Подмосковье мать привела в ветклинику дочь-квадробера, чтобы сделать прививку. Об этом сообщает REGIONS.

Инцидент произошел в Серпухове. По данным источника, в клинику обратились женщина и ее 12-летняя дочь в маске кота и с хвостом. Россиянка потребовала, чтобы ребенку завели карточку и сделали прививку от бешенства. Помимо этого, посетительница хотела чипировать девочку.

Сначала администратор решила, что такой странной просьбой мать пытается доказать ребенку, что из этого ничего не получится. После отказа женщина стала возмущаться.

«В холл сбежались все медики и директор, чтобы успокоить маму и ее дочь, которая ходила на четвереньках и громко мяукала», — сообщается в публикации.

Специалисты клиники настаивали на том, что делают такие процедуры только животным, но россиянка продолжала спорить. Ее ребенок тем временем стал мяукать еще громче.

Работники пригрозили вызвать полицию, и только после этого посетители покинули учреждение.

Ранее на российских маркетплейсах появились цепи для квадроберов.