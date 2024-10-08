Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье мать потребовала вакцинировать и чипировать дочь-квадробера

В Подмосковье врачи ветклиники отказались чипировать квадробера

close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье мать привела в ветклинику дочь-квадробера, чтобы сделать прививку. Об этом сообщает REGIONS.

Инцидент произошел в Серпухове. По данным источника, в клинику обратились женщина и ее 12-летняя дочь в маске кота и с хвостом. Россиянка потребовала, чтобы ребенку завели карточку и сделали прививку от бешенства. Помимо этого, посетительница хотела чипировать девочку.

Сначала администратор решила, что такой странной просьбой мать пытается доказать ребенку, что из этого ничего не получится. После отказа женщина стала возмущаться.

«В холл сбежались все медики и директор, чтобы успокоить маму и ее дочь, которая ходила на четвереньках и громко мяукала», — сообщается в публикации.

Специалисты клиники настаивали на том, что делают такие процедуры только животным, но россиянка продолжала спорить. Ее ребенок тем временем стал мяукать еще громче.

Работники пригрозили вызвать полицию, и только после этого посетители покинули учреждение.

Ранее на российских маркетплейсах появились цепи для квадроберов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами