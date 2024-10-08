В Махачкале локализовали пожар в трехэтажном здании на 900 квадратных метрах. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Пожар локализован на 900 квадратных метрах», — говорится в публикации.

Здание загорелось на улице Даниялова. На первом этаже находилось кафе, остальные помещения пустовали. Из соседнего строения сотрудники МЧС эвакуировали 35 человек. На месте работали 27 специалистов и восемь единиц техники. В результате пожара никто не пострадал.

Утром 8 октября стало известно, что из крымской Феодосии эвакуировали более тысячи человек из-за пожара на нефтебазе. Мэр города Игорь Ткаченко сообщил, что эвакуация была проведена в районах Ближних Камышей и Черноморской набережной.

Возгорание на нефтебазе в Крыму началось утром 7 октября. По данным Baza, пожар произошел в результате попадания двух ракет. Пострадали три человека. В настоящее время тушение возгорания продолжается, огонь распространился по территории площадью 1 тыс. квадратных метров.

Ранее в Крыму сообщили о возможных перебоях с водой в Феодосии.