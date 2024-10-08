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В ЕК оценили возможность упрощения получения рабочих виз для россиян

ЕК пока не получила от Венгрии ответ на запрос о рабочих визах для граждан РФ

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Еврокомиссия (ЕК) пока не получила письменный ответ от Венгрии на запрос о получении гражданами России и Белоруссии рабочих виз по упрощенной схеме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ЕК.

«Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон и министр внутренних дел Венгрии обсуждали этот вопрос, министр дал некоторые разъяснения. 18 сентября в Страсбурге Йоханссон провела встречу с венгерским министром по внутренним делам. Была достигнута договоренность, что Венгрия ответит на остающиеся вопросы в письменном виде», — сказал представитель.

По словам представителя пресс-службы, в ЕК считают, что от России якобы «исходит угроза безопасности». В связи с этим Будапешт должен пояснить механизм проверки россиян и белорусов, после чего будет решен вопрос по выдаче им венгерской двухлетней рабочей визы, отметил собеседник агентства.

9 июля венгерское правительство опубликовало перечень стран, граждане которых могут претендовать на «национальную карту» — двухлетнюю рабочую визу. В число этих стран вошли Россия и Белоруссия.

В августе министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что упрощенное получение рабочих виз россиянами и белорусами не угрожает безопасности Шенгена. По его словам, все заявления об обратном, которые делали его коллеги из Северной Европы и Балтии, являются чистой ложью.

Ранее в МИД Венгрии ответили на критику выдачи льготных виз российским гражданам.

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