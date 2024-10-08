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Турэксперты назвали места, популярные для осенних путешествий россиян

Вице-президент РСТ Горин: многие россияне предпочитают путешествовать осенью

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Depositphotos

В этом году россияне стали заметно больше путешествовать, даже с учетом роста цен на билеты и отели. Популярностью пользуются туристические места как внутри страны, так и за рубежом, причем многие планируют поездки именно на осень, так как в это время года комфортная погода, а цены заметно ниже. Об этом вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал Общественной Службе Новостей.

Осенью у туристов есть большой выбор мест, в которые можно отправиться, цены существенно ниже, чем летом или во время новогодних праздников. Среди зарубежных направлений лидером среди россиян остается Турция, где в этом году наблюдается прекрасный бархатный сезон, рассказал Горин. Также популярны Египет, ОАЭ, Куба, Мальдивы, Сейшелы, Китай и страны Юго-Восточной Азии, включая Таиланд, Индонезию, Вьетнам и другие.

«География для путешествий самая разнообразная, у путешественников есть выбор. Но больше всего туристов, конечно, по традиционным направлениям, где много предложений как со стороны отелей, так и со стороны авиакомпаний», — добавил эксперт.

В России бархатный сезон завершается, поэтому пляжный отдых отодвигается на второй план, а на первый выходят экскурсионные туры. Здесь россияне выбирают Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Калининград и другие направления. Интересно, что популярностью стали пользоваться Сибирь, Урал, Дальний Восток.

Вместе с тем рост цен продолжается, причем и на зарубежные поездки, и на путешествия по стране. Это связано с инфляцией, ценами на бензин и авиационное топливо, продукты питания и так далее, объяснил Горин.

Эксперт ранее рассказал, испугались ли российские туристы вируса Марбург.

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