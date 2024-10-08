Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии выросла в 2,5 раза

Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По информации источника, на текущий момент продолжают гореть три резервуара с нефтепродуктами.

Возгорание на нефтебазе началось утром 7 октября. Глава Феодосии Игорь Ткаченко сообщил, что в связи с произошедшим движение транспорта на двух улицах в городе перекрыли. Также власти ввели режим ЧС.

Первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин заявил, что регион полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, дефицита не наблюдается. Он назвал ситуацию стабильной.

Однако, как сообщили на госпредприятии «Вода Крыма», в связи с пожаром на нефтебазе возможны перебои с водоснабжением, частичное или полное его отсутствие. Был организован подвоз воды.

Ранее из Феодосии эвакуировали около 300 человек после возгорания на нефтебазе.