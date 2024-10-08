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Врачи объяснили, можно ли получить необходимые витамины и минералы из еды

Врач Эдигер: ни один рацион питания не дает организму все нужные витамины

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Depositphotos

Сегодня с пищей невозможно получить необходимое количество витаминов, микроэлементов при любом рационе. Это говорит о пользе биологически активных добавок, которые не нужно «презирать» и игнорировать, заявил врач-патологоанатом, специалист по фармакологии и токсикологии Александр Эдигер в беседе с Общественной Службой Новостей.

В рацион можно вкладывать сколько угодно средств, приобретая регулярно морепродукты и разные «невероятные фито-комбинации», однако все это не работает, уверен врач.

«Помимо обычной пищи, мы должны получать набор тех самых витаминов, микроэлементов и клетчатки, антиоксидантов, массы органических кислот в виде добавок», — объяснил Эдигер.

По его словам, добавление к рациону БАДов помогает сохранить здоровье в течение длительного времени, так как нехватка любых нужных микроэлементов вредит иммунитету, особенно если речь идет об осенне-зимнем периоде с подъемами ОРВИ и гриппа. По этой причине всем нужно периодически восполнять дефицит витаминов и минералов, считает медик. Особое внимание на это он призвал обратить людей старше 50 лет, тех, кто страдает хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом, жировым гепатозом и так далее.

Однако и перегружать организм большим количеством разных БАДов тоже не нужно. Определением того, что нужно организму, назначением добавок и дозировками должны заниматься врачи. Относиться к витаминам и БАДам нужно также серьезно, как к лекарствам, заключил врач.

Напомним, до этого врач посоветовал россиянам осенью принимать БАДы с полноценным набором витаминов, в том числе с витаминами группы В, С, набором жирорастворимых витаминов — А, D, E, K1 и K2. Также рекомендуется обратить внимание на фито-продукты — растения с полезными веществами. К примеру, это куркумин, фукус и ламинария сахарата.

В Госдуме ранее призвали запретить свободную торговлю БАДами.

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