Стало известно, каких кандидатов российские работодатели боятся брать на работу

Большая часть российских работодателей сталкиваются с опасениями и страхом при приеме на работу новых сотрудников – об этом рассказали 61% участников соответствующего опроса. Многие боятся принимать на работу тех кандидатов, которые часто меняют работу и не задерживаются на одном месте более, чем на год (77%), цитирует RT результаты исследования.

Второй самый распространенный страх при приеме на работу новых сотрудников – это слишком юный возраст (36%) или работа в компаниях с негативной репутацией (30%).

Многие также признались, что бояться принимать на работу сотрудников старше 50 лет (29%), неопытных (28%), а также кандидатов, в прошлом владевших собственным бизнесом (22%).

Также работодатели с опасением относятся к приему на работу женщин в детородном возрасте (19%), стеснительных соискателей (13%) и чересчур инициативных (7%). Звучали также такие причины для страха, как сверхквалификация кандидата, активное увлечение спортом, и другие.

Исследование исследовательского центра «Зарплата.ру» основано на ответах 2050 работодателей со всех округов страны.

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