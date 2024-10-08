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В Челябинской области сгорела машина с двумя мужчинами внутри

В Челябинской области Mercedes с двумя мужчинами загорелся после аварии

В Челябинской области произошло ДТП с возгоранием машины. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на 28-м километре трассы «Чебаркуль – Уйское – Сурменевский». По версии правоохранителей, мужчина на автомобиле марки Mercedes решил повернуть вправо, но не справился с управлением и упал в кювет, затем перевернулся.

В итоге транспортное средство воспламенилось. На кадрах с места инцидента заметно, что машина полностью выгорела. О том, почему это произошло, не сообщается.

В автомобиле находились водитель и пассажир, спасти которых не удалось. На данный момент правоохранители устанавливают личности мужчин. Помимо этого, специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Москве после аварии загорелся автомобиль. На пересечении Дубнинской улицы и улицы 800-летия Москвы машина столкнулась с еще одной, после чего огонь вспыхнул на передней части средства передвижения. Пострадал ребенок.

Ранее автоэксперты объяснили, может ли вспыхнуть машина из-за сильной жары.

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