В Челябинской области сгорела машина с двумя мужчинами внутри

В Челябинской области произошло ДТП с возгоранием машины. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на 28-м километре трассы «Чебаркуль – Уйское – Сурменевский». По версии правоохранителей, мужчина на автомобиле марки Mercedes решил повернуть вправо, но не справился с управлением и упал в кювет, затем перевернулся.

В итоге транспортное средство воспламенилось. На кадрах с места инцидента заметно, что машина полностью выгорела. О том, почему это произошло, не сообщается.

В автомобиле находились водитель и пассажир, спасти которых не удалось. На данный момент правоохранители устанавливают личности мужчин. Помимо этого, специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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