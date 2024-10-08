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Психолог рассказал, как вести себя родителям квадроберов

Психолог Кузнецов: квадробика не принесет вреда психическому здоровью ребенка

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Максим Богодвид/РИА Новости

Родителям не стоит принимать радикальные меры, если их ребенок увлекся квадробикой, вместе этого лучше стараться не замечать происходящее, чтобы ускорить процесс схода на нет нового явления. Об этом ЕАН рассказал психолог Антон Кузнецов.

Он напомнил, что дети любят играть и примерять на себя разные роли, поэтому это является нормой. По его словам, с возрастом роли могут стать сложнее и человечнее. Психолог также отметил, что такое увлечение вряд ли принесет вред психическому здоровью ребенка.

«В теории хотелось бы, конечно, других ролей, более героических, развивающих. К примеру, чтобы подростки хотели стать учеными, физиками. Однако ничего принципиально опасного в квадробике нет. Кроме того, в субкультуру втянуто не такое большое количество детей», — добавил Кузнецов.

Депутат Госдумы Сергей Колунов («Единая Россия») до этого предложил ввести ответственность для родителей детей, которые увлекаются квадробингом, он направил обращение в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В нем депутат предлагает запретить квадробинг и привлекать родителей детей-квадроберов к административной и уголовной ответственности, а также лишать их родительских прав.

Ранее для квадроберов предложили создать спортивные мероприятия.

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