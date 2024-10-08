Прокуратура потребовала признать геноцидом преступления нацистов в КБР

Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики (КБР) направила в Верховный суд КБР заявление, в котором просит признать геноцидом народов СССР преступления нацистов на территории региона в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«В ходе подготовки заявления прокуратурой обеспечено взаимодействие с органами власти и правоохранительными ведомствами, архивными, научными учреждениями и образовательными организациями, региональными общественными движениями и волонтерами», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, Кабардино-Балкарская Автономная Советская Социалистическая Республика была под оккупацией в период с 12 августа 1942 года по 11 января 1943 года. На протяжении этого времени немецко-фашистские захватчики притесняли и угнетали советских граждан. Также нацисты нанесли ущерб экономике региона, размер которого оценивается свыше 38 млрд рублей.

1 октября суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании геноцидом советских народов преступлений нацистов на территории Донецкой народной республики (ДНР) в годы Великой Отечественной войны. В переводе на современный курс рубля региону был причинен материальный ущерб на общую сумму 34 трлн рублей.

Ранее МИД ответил на сравнение России с фашистским государством.