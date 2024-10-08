Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Земле началась сильная магнитная буря

Синоптик Леус: на Землю обрушилась сильная магнитная буря

close
Shutterstock

На Земле, вопреки прогнозам, началась сильная магнитная буря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«В ранние утренние часы наступившего вторника, после 5 часов 42 минут по московскому времени, возмущения геомагнитного поля достигли уровня сильной магнитной бури класса G3. И произошло это вновь вопреки прогнозам», — написал специалист.

Леус отметил, что магнитная буря началась еще накануне во второй половине дня. Тогда она достигла класса G2. По прогнозам синоптиков, утром 8 октября буря должна была перейти в класс G1, а после полудня и вовсе прекратиться. Однако магнитосфера Земли наоборот усилилась, подчеркнул специалист.

По словам синоптика, сейчас сложно предсказать дальнейшее поведение магнитной бури. Однако Леус предположил, что возмущение будет непродолжительным и в ближайшие часы начнет ослабевать.

4 октября врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что в период магнитных бурь важно высыпаться и не перенапрягать свой организм, чтобы сохранить продуктивность. Помимо этого, он посоветовал правильно питаться и отказаться от жирного, жареного, копченого.

Ранее россиянам назвали главный способ легко пережить магнитные бури.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами