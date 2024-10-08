На Земле началась сильная магнитная буря

На Земле, вопреки прогнозам, началась сильная магнитная буря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«В ранние утренние часы наступившего вторника, после 5 часов 42 минут по московскому времени, возмущения геомагнитного поля достигли уровня сильной магнитной бури класса G3. И произошло это вновь вопреки прогнозам», — написал специалист.

Леус отметил, что магнитная буря началась еще накануне во второй половине дня. Тогда она достигла класса G2. По прогнозам синоптиков, утром 8 октября буря должна была перейти в класс G1, а после полудня и вовсе прекратиться. Однако магнитосфера Земли наоборот усилилась, подчеркнул специалист.

По словам синоптика, сейчас сложно предсказать дальнейшее поведение магнитной бури. Однако Леус предположил, что возмущение будет непродолжительным и в ближайшие часы начнет ослабевать.

4 октября врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что в период магнитных бурь важно высыпаться и не перенапрягать свой организм, чтобы сохранить продуктивность. Помимо этого, он посоветовал правильно питаться и отказаться от жирного, жареного, копченого.

Ранее россиянам назвали главный способ легко пережить магнитные бури.