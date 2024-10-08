Во вторник в Москве ожидаются ливни

Кратковременные, местами сильные дожди прогнозируются в столичном регионе во вторник, 8 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Несмотря на дождь, днем в Москве будет достаточно тепло +12–14°С. Но уже в ночь на среду, 9 октября, столбики термометров резко опустятся, температура воздуха понизится до +4°С.

Ветер будет дуть восточный с переходом на северо-западный, 6–11 м/с. Атмосферное давление не превысит 740 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха ожидается в пределах +11–16°С, в среду — до +2°С.

Накануне синоптик Александр Ильин предупредил, что на этой неделе Москву и Подмосковье зальют дожди. Осадки в столицу принес южный циклон. Но такая погода не задержится надолго — уже в конце недели в Москве будет господствовать североатлантический циклон. Метеорологи предупреждают о первых заморозках и призывают водителей подумать о смене резины.

Ранее Вильфанд заявил, что почти половина России покрыта снегом.