Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во вторник в Москве ожидаются ливни

Гидрометцентр предупредил москвичей о сильных дождях 8 октября

close
Агентство «Москва»

Кратковременные, местами сильные дожди прогнозируются в столичном регионе во вторник, 8 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Несмотря на дождь, днем в Москве будет достаточно тепло +12–14°С. Но уже в ночь на среду, 9 октября, столбики термометров резко опустятся, температура воздуха понизится до +4°С.

Ветер будет дуть восточный с переходом на северо-западный, 6–11 м/с. Атмосферное давление не превысит 740 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха ожидается в пределах +11–16°С, в среду — до +2°С.

Накануне синоптик Александр Ильин предупредил, что на этой неделе Москву и Подмосковье зальют дожди. Осадки в столицу принес южный циклон. Но такая погода не задержится надолго — уже в конце недели в Москве будет господствовать североатлантический циклон. Метеорологи предупреждают о первых заморозках и призывают водителей подумать о смене резины.

Ранее Вильфанд заявил, что почти половина России покрыта снегом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами