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В Терпенье спасли упавшую в колодец козу

МЧС РФ: в Терпенье в Запорожской области спасли козу из колодца глубиной 10 м

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МЧС России

В селе Терпенье в Запорожской области специалисты МЧС спасли козу, упавшую в колодец глубиной 10 метров. Об этом сообщило МЧС в своем Telegram-канале.

«Около 30 минут понадобилось пожарным МЧС России, чтобы вызволить бедолагу. С помощью спасательной веревки козу подняли и передали хозяйке», — рассказали в ведомстве.

Какие травмы получило животное, не уточняется.

До этого глава Подмосковья Андрей Воробьев пообещал жительнице Раменского спасти котов из пострадавшего из-за атаки БПЛА Вооруженных сил Украины дома, как только это будет безопасно.

Жительница Раменского Ольга сказала губернатору, что в ее квартире на 10-м этаже, которую пришлось покинуть, остались коты. Воробьев в свою очередь пообещал помочь и добавил, что как только зайти в подъезд будет безопасно, то получится забрать животных, документы и необходимые вещи.

Ранее россиянам рассказали об особенностях козьего молока и мяса.

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