Глава Подмосковья пообещал жительнице Раменского спасти котов из пострадавшего дома

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил пункт временного размещения в ДК им. Воровского на Высоковольтной улице с эвакуированными жителями Раменского и пообещал жительнице одного из домов, поврежденных от атаки БПЛА, спасти ее котов, как только это будет безопасно. Видео опубликовали в Telegram-канале главы региона.

Во время беседы жительница Раменского Ольга сказала губернатору, что в ее квартире на 10 этаже, которую пришлось покинуть, остались коты. Воробьев в свою очередь пообещал помочь и добавил, что как только зайти в подъезд будет безопасно, то получится забрать животных, документы и необходимые вещи.

В ночь на 10 сентября беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали девять регионов России. Минобороны сообщило о перехвате 144 дронов, в том числе 20 – над Московской областью. В подмосковном Раменском в результате атаки пострадали многоквартирные дома, власти Подмосковья пообещали их восстановить. СК возбудил уголовное дело о теракте по факту массированной атаки украинских беспилотников на российские регионы.

Ранее в Совфеде отреагировали на массированную атаку дронов по территории России.