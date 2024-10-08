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Четырех жителей Сахалина обвинили в экстремизме

СК возбудил дела на 4 жителей Сахалина за пропаганду криминальной идеологии

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РИА Новости

Уголовные дела по статье об организации экстремистской организации возбудили в отношении четырех жителей Сахалина. Об этом сообщило региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале.

По версии следствия, молодые люди, «будучи осведомленными о запрете деятельности одного из общественных движений, поддерживающих криминальную идеологию, вступили в ячейку указанной организации» в Южно-Сахалинске.

Обвиняемые, заявили в СК, на протяжении длительного времени собирали и расходовали средства «общака», «пропагандировали криминальную идеологию и осуществляли иные противоправные действия, направленные на продолжение деятельности запрещенного движения».

Уголовные дела возбуждены по материалам, предоставленным региональным управлением ФСБ. В данный момент проводятся следственные действия и сбор доказательств. В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

7 октября МВД задержало трех жителей Дагестана по делу об экстремизме.

Ранее СК отказался возбуждать дело из-за слов псковского депутата о чиновниках.

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