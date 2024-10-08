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В Роспотребнадзоре рассказали, передается ли лихорадка Марбург через фрукты

В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о заражении Марбургом через бананы

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Лихорадка Марбург не передается через фрукты, включая бананы. Об этом сообщил РИА Новости старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов.

«Нет, Марбург не передается через фрукты. Учитывая время транспортировки, вирус не способен выжить в течение такого длительного времени», — сказал Макенов, комментируя ранее появившиеся в СМИ сообщения.

Вирус, уточнил специалист, передается через близкий контакт с инфицированным человеком, а также биологическими жидкостями инфицированных людей или животных.

Инкубационный период у этой лихорадки чаще всего составляет 6-14 дней, за это время появляются первые симптомы. Максимальный период — 21 день.

В начале болезни зараженный чувствует недомогание, повышение температуры, боли в животе, головную боль, а через некоторое время может появиться кровоточивость, кровавая рвота и сыпь на теле, добавил Макенов.

7 октября биотехнолог Илья Духовлинов сообщил, что Марбург может передаваться от человека к человеку только при тесном контакте слизистых, к примеру во время полового акта, при поцелуях, а также при попадании крови на открытые раны.

Ранее глава Роспотребнадзора не исключила завоза в Россию вируса Марбург.

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