На Шри-Ланке крокодил съел пожилого мужчину

На острове Шри-Ланка крокодил съел 60-летнего мужчину. Об этом пишет местное издание Ada Derana.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения попытался пересечь реку Мора Ойя в районе Гемунупура, он собирался принести на посиделки с другом мясо, которое оставил дома. Часть его тела была обнаружена в крокодильем желудке.

До этого в Малайзии крокодил напал на мужчину, который проверял сети в реке, и съел его.

59-летний Минггу Икум из Бату пропал без вести в воскресенье, 22 сентября, когда отправился к реке проверить свои рыболовные сети. Когда он не вернулся и перестал отвечать на звонки, его сын начал поиски. На берегу он обнаружил вещи отца и «очевидные следы крокодила», после чего были привлечены спасатели.

На следующий день в четырех километрах от последнего известного места нахождения мужчины были найдены сильно поврежденные останки с признаками нападения крокодила. Эксперты подтвердили, что это Икум.

Ранее индийский город Вадодары заполонили крокодилы.