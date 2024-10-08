В России обсуждают автоматическую проверку полисов ОСАГО

МВД, Банк России и Минцифры до ноября примут решение, стоит ли запускать проверку ОСАГО через камеры и рассылку уведомлений автовладельцам через портал Госуслуги. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, привлечение камер для контроля за ОСАГО планируется уже более десяти лет. С 1 марта следующего года ГИБДД перестанет проверять ОСАГО при регистрации машин и представители страхового рынка опасаются, что водители станут еще реже страховать авто.

По оценкам Российского союза автостраховщиков, подчеркивается в материале, до 3,6 млн граждан сейчас ездят без полиса. В настоящее время наличие договора ОСАГО у водителей проверяют инспектора ГИБДД, штраф за отсутствие полиса составляет 800 руб.

По данным «Ъ», у властей есть несколько препятствий для полноценного старта системы. Представители ГИБДД, принимавшие участие в совещании правительства, говорят о серьезных проблемах с доступностью полисов для граждан (в ряде регионов сложно заключить договор ОСАГО мотоциклистам). Кроме того, «реестр ОСАГО» не имеет полные данные, есть ошибки при проверке документов на транспортные средства, также нужно доработать систему МВД «Паутина».

В правительстве решили, что выносить штрафы за отсутствие ОСАГО с помощью камер пока рано и нужно ограничиться уведомлениями, при этом сам вопрос должен быть проработан до 1 ноября, добавило издание.

7 октября эксперт заявил, что проверка полисов ОСАГО у водителей с помощью дорожных камер может привести к перестройке рынка и появлению теневых зон в регионах, где мало устройств видеофиксации.

Ранее россиян предупредили о подорожании полиса ОСАГО на треть.