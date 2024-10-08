У авиакомпании «Витязь-аэро» отозвали сертификат на техобслуживание

Росавиация приостановила сертификат по техобслуживанию камчатской авиакомпании «Витязь-аэро», вертолет которой в августе потерпел крушение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По решению Росавиации с 7 октября сроком на 120 рабочих дней приостановлен сертификат <…> «Витязь-аэро», — говорится в сообщении.

Документ позволял перевозчику самостоятельно выполнять работы по техническому обслуживанию вертолетов Ми-8 и Ми-2, двигателей, силовых установок и компонентов к ним. Такое решение было принято после выявления грубых нарушений воздушного законодательства, которые выявили специалисты Ространснадзора. Проверку компании провели в связи с крушением вертолета 31 августа.

В августе на Камчатке пропал вертолет Ми-8 с 22 людьми на борту, включая трех членов экипажа и 19 пассажиров. На следующий день были найдены его обломки. Следователи рассматривают две основные версии крушения: ошибка пилота или техническая неисправность. По факту крушения вертолета назначили свыше 100 судебных экспертиз.

Ранее в Амурской области пропал вертолет с тремя людьми на борту.