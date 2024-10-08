Россиянам объяснили, стоит ли обновлять смартфон сразу после нового обновления

Чтобы без проблем пользоваться всеми функциями смартфона, нужно поддерживать актуальность операционной системы. О том, стоит ли обновлять смартфон сразу после выхода нового обновления, «Газете.Ru» рассказал технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков.

По его словам, многие пользователи не настраивают на своих смартфонах автоматические обновления операционной системы (ОС). Поэтому гаджет регулярно напоминает хозяину, что надо «переобуться». Конечно, постоянно всплывающее и блокирующее экран уведомление об обновлении программного обеспечения может раздражать, но игнорировать его слишком долго — большая ошибка.

«Дело в том, что компании выпускают обновления программного обеспечения в первую очередь для исправления проблем безопасности и других ошибок операционных систем. Так, Google, которая является производителем ОС Android, постоянно работает над защитными функциями и улучшением пользовательского опыта, ежегодно выпуская обновления. При этом происходят и периодические обновления, в которых исправляются недавно обнаруженные ошибки», — сказал эксперт.

То же самое делает Apple, обновляя iOS — производитель постоянно добавляет новые функции, вроде возможности редактировать и отменять отправку сообщений, сбрасывать доступ к телефону и использовать экстремальную защиту от кибератак. Не все обновления программного обеспечения предлагают новые функции, но бывает, что простое обновление ОС кардинально меняет пользовательский опыт — вы будто получаете новый телефон, не потратив денег.

«При этом пользователи часто долго откладывают обновление смартфона и никак не могут найти время на «перезагрузку». Ученые даже исследовали такое поведение людей: оказалось, что таким образом они пытаются подсознательно избежать дискомфорта — мозг считывает обновление, как угрозу старым привычкам и страх перед изучением новых функций. К тому же пользователям кажется, что их смартфоны и так прекрасно справляются со своими функциями, и обновление может только все испортить», — объяснила Казаков.

Однако оттягивать процесс не стоит — это повышает риск взлома и утечки личной информации пользователей. Если вы не обновили ОС в течение нескольких дней или недели, то есть вероятность, что киберпреступники атакуют именно те уязвимости, которые в вашем устройстве пока остались неисправленными. Дело в том, что как только производители находят уязвимость, то спешат исправить ее и выпустить обновление ОС, а злоумышленники быстро перехватывают эту информацию и создают эксплойты для этих конкретных уязвимостей.

Так, без последних обновлений безопасности любая информация на вашем телефоне будет уязвима для атак: от учетных записей социальных сетей до банковских данных и текстовых сообщений. Если вы повторно используете пароли в разных сервисах и порталах, злоумышленники смогут перехватить их и получить доступ к приложениям.

К тому же, если вы перейдете по фейковой ссылке на телефоне с устаревшей ОС, а вредоносное ПО получит доступ к вашим данным, то возникнет риск снижения общей производительности телефона и ускорения разрядки аккумулятора.

«Поэтому лучше всего настроить телефон на автоматическую загрузку и установку обновлений ночью, когда вы не пользуетесь гаджетом (при условии, что не установлен режим полета). В любом случае не стоит откладывать обновление больше чем на несколько дней после его выпуска — так ваш гаджет всегда будет в безопасности», — резюмировал он.

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