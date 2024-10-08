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Россиян предупредили о губительном влиянии алкоголя на здоровье кишечника

Врач Мельникова: алкоголь приводит к воспалительным процессам в кишечнике

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Vania Zhukevych/Shutterstock/FOTODOM

Давно доказано, что алкоголь при регулярном употреблении, особенно в больших дозировках, оказывает разрушительное влияние на организм. И кишечник не является исключением, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова.

«В кишечнике происходит один из этапов всасывания этилового спирта, что объясняет его губительное воздействие на этот орган. Регулярное употребление алкоголя приводит к воспалительным процессам в кишечнике, запуская целый каскад негативных реакций», — отметила врач.

Среди них она назвала: спазм сосудов и недостаточное кровоснабжение органа; нарушения барьерной функции, снижения выработки защитных клеток (иммуноглобулинов) и основного составляющего слизистого секрета (муцина); увеличение проницаемости стенки кишечника для токсинов и непереваренных остатков пищи; уменьшение производства витаминов, антиоксидантов, микро- и макроэлементов; расстройство перистальтики.

Также, по ее словам, происходит рост условно-патогенных и уничтожение полезных бактерий, что ведет к синдрому избыточного бактериального роста. Заселяющие кишечник микроорганизмы начинают переваривать этанол с образованием большого количества токсичного ацетальдегида, который также вреден для печени, приводит к гепатозу, затем фиброзу и циррозу.

«В совокупности каскад воспалительных реакций на фоне алкоголя ведет к нарушению регулярности и консистенции стула, вздутию в животе, повышенному газообразованию и болевому синдрому», — резюмировала гастроэнтеролог.

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