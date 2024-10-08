Россияне оценили, сколько лет должны учиться школьники

Шестеро из десяти россиян (60%) слышали о высказывании помощника президента РФ Владимира Мединского на тему сокращения количества школьных лет, 38% опрошенных ничего не слышали о заявлении политика. Это показало исследование редакции Новостей Mail, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В основном респонденты выступают за то, чтобы школьное образование длилось 9−11 лет: так, за то, чтобы обучение в школе шло 9−10 лет выступают 59% участников опроса без детей школьного возраста, 46% с несколькими детьми школьного возраста и 49% с одним ребенком школьного возраста.

За то, чтобы длительность школьного образования составляла прежние 11 лет, выступают 42% респондентов с несколькими детьми школьного возраста, 39% с одним ребенком, посещающим школу, и 30% с двумя и более детьми школьного возраста. Идеи сократить образование до 8 лет и менее или продлить его до 12 лет и более набрали не более 6% голосов каждая.

Среди всех групп по количеству детей школьного возраста наблюдается схожая оценка школьного образования. Около 45−49% представителей всех групп отрицательно оценивают нынешнее школьное образование: 14−16% оценивают современные школы определенно отрицательно, 30−33% — скорее отрицательно, чем положительно. Противоположного мнения придерживаются 12−15% респондентов: 9−12% дали скорее положительную оценку, 3% — определенно положительную. 39−41% респондентов не определились с оценкой или затруднились ответить.

Неоднозначно участники опроса ответили на вопросы о востребованности выпускников вузов и колледжей. С одной стороны, респонденты склонны считать, что выпускники вузов могут найти более высокооплачиваемую работу, чем люди со средним специальным образованием: такого мнения придерживаются 33% опрошенных, в то время как 14% считают иначе (53% респондентов предпочли не занимать никакой из позиций). С другой стороны, потребностям российской экономики, по мнению читателей, больше отвечают именно выпускники колледжей: за такую позицию проголосовал 31% участников опроса, а противоположного мнения придерживаются 19% (чуть более 50% высказали нейтральное отношение к обеим позициям).

Около трети (34%) считают, что люди с высшим образованием в современной России зарабатывают больше, чем выпускники колледжей, 32% заявили о том, что доход представителей образовательных когорт не отличается, и лишь 16% проголосовали за то, что обладатели среднего специального образования зарабатывают больше тех, кто окончил вуз. 17% участников опроса затруднились с ответом.

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