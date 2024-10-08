Каждый пятый россиянин не получал повышение уже более пяти лет

Каждый пятый россиянин (20%) получает повышение раз в 1-2 года. Почти столько же (19%) респондентов никогда не продвигались по карьерной лестнице и такое же количество опрошенных не делали этого уже более пяти лет. Такие данные следуют из исследования HR-холдинга Ventra и CRM-системы для управления бизнесом «Мегаплан», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Размер зарплаты до сих пор остается главным мотиватором профессионалов. Половина россиян (51%) повысили уровень заработка в течение последних 6 месяцев. Каждый третий респондент (37%) зарабатывает от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Примерно столько же россиян (36%) зарабатывают от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. При этом каждый четвертый стремится к доходу от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

74% россиян хотят продвигаться по карьерной лестнице. 46% из них намерены повысить свой заработок и уровень жизни, а для каждого пятого новая позиция является способом самореализации. Еще 7% рассматривают повышение как возможность получить признание и уважение окружающих. При этом 56% опрошенных считают, что умеют руководить людьми и управлять процессами, а треть (34%) уверены, что могут проявлять управленческие навыки лишь в некоторых ситуациях.

Респонденты, которым уже удавалось получить более высокую должность, перечислили факторы, повлиявшие на повышение. В каждом четвертом случае (25%) ключевую роль играли карьерные достижения.

Также 11% опрошенных заявили, что получить повышение им помогла дружба с начальством. Примечательно, что для 20% опрошенных толчком для карьерного роста стало увольнение с прежнего места работы.

Абсолютное большинство россиян (89%) рассматривают дополнительную нагрузку как возможность карьерного роста — для 59% респондентов это способ получить новые навыки и заняться интересными задачами. Еще четверть (26%) сотрудников готовы расширить зону ответственности за вознаграждение. При этом основной причиной отказа от дополнительных задач является перегруженность — так ответили 40% респондентов. Еще 25% считают, что сверхнагрузка снизит их продуктивность.

Что касается переработок, то 39% сотрудников относятся к ним нейтрально. Каждый четвертый респондент, несмотря на негативное отношение к сверхурочным, все же готов к переработкам за доплату.

В свободное от работы и переработок время российские сотрудники занимаются саморазвитием — опять же из соображений карьерного роста. Каждый пятый (22%) читает профессиональную литературу, а 19% регулярно смотрят образовательные видео. Еще 16% опрошенных следят за тематическими блогами в социальных сетях, а каждый шестой проходит курсы повышения квалификации.

«Мы изучаем мотивацию профессионалов на рынке труда не первое десятилетие, и накопленная экспертиза показывает, что сотрудники и соискатели каждого поколения объединены понятным набором карьерных ожиданий. Они стремятся зарабатывать больше, добиваться повышения, и немалая часть опрошенных готова к дополнительной ответственности и переработкам, если они позволяют приблизиться к цели. И это стремление к повышению качества жизни — признак здорового, развивающегося рынка труда», — комментирует операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян.

«В век автоматизации карьерные успехи перестают быть случайными. По оценке Мегаплана, использование CRM-систем и фиксация в них достижений повышает мотивацию и эффективность работы до 30%. Внедрение в работу цифровых инструментов управления в целом дисциплинирует сотрудников и ускоряет развитие карьеры», — отмечает генеральный директор компании «Мегаплан» Сергей Козлов.

Ранее россиян предупредили о симптомах синдрома хронической усталости.