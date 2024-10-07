Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог назвал главные достижения Владимира Путина на посту президента

Политолог Данилин: Россия никогда так хорошо не жила, как при Путине

close
Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Широкие социальные гарантии для граждан России, которым позавидовали бы и жители Советского Союза, огромные возможности построения успешной карьеры, развитие промышленности, лидерские позиции страны по многим ключевым показателям в мире, — это все результаты правления Россией президентом Владимиром Путиным. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин.

«Россия никогда так хорошо не жила, как при Путине», — считает эксперт.

Политолог напомнил о том, что по оценкам, которые давали эксперты в 90-х годах, к 2030 году население России должно было сократиться до 110 млн человек.

«И то, что сейчас, после воссоединения с новыми регионами, мы имеем 150 млн человек это, безусловно, главное достижение Владимира Путина на своем посту. Со времен Иосифа Виссарионовича Сталина Россия страна не прирастала землями. А сейчас, благодаря президенту, это произошло», — сказал Павел Данилин.

Еще одним важным достижением главы государства он назвал укрепление суверенитета России.

«Когда мы начали заявлять о том, что являемся суверенной страной, на нас тут же ополчились глобалистские элиты. Но Владимир Путин обеспечил абсолютный суверенитет России. Сейчас у нас большие возможности для того, чтобы двигаться вперед и развиваться самостоятельно», — сказал Павел Данилин.

7 октября президент России Владимир Путин отмечает свой день рождения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами