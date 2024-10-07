Литва передаст Украине изъятые в российском поезде штаны

Литовские пограничники 2 октября изъяли пять камуфляжных штанов из почтового вагона поезда Калининград — Москва, их передадут Украине. Об этом сообщила пресс-служба таможни Литвы.

В ведомстве считают, что камуфляжные брюки предназначались для Вооруженных сил РФ в зоне СВО. Они были изъяты согласно регламенту Совета ЕС о санкциях против России как одежда, предназначенная для маскировки. Их передадут Украине в качестве помощи.

Также пограничники изъяли 1 октября партию камуфляжных сеток, которая направлялась из Калининграда.

По версии литовской таможни, такие посылки могут отправляться членами волонтерских организаций Калининградской области.

28 сентября издание «РБК-Украина» со ссылкой на литовское министерство обороны сообщило, что Вильнюс передал Киеву очередную партию военной помощи. Она состояла из различного логистического оборудования, ноутбуков, боеприпасов и иных товаров.

Ранее на таможне в Литве задержали автомобиль с деталями оружия.