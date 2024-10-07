Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Литва передаст Украине изъятые в российском поезде штаны

РБК: пограничники Литвы передадут Украине изъятые в российском поезде штаны

close
Таможня Литовской Республики

Литовские пограничники 2 октября изъяли пять камуфляжных штанов из почтового вагона поезда КалининградМосква, их передадут Украине. Об этом сообщила пресс-служба таможни Литвы.

В ведомстве считают, что камуфляжные брюки предназначались для Вооруженных сил РФ в зоне СВО. Они были изъяты согласно регламенту Совета ЕС о санкциях против России как одежда, предназначенная для маскировки. Их передадут Украине в качестве помощи.

Также пограничники изъяли 1 октября партию камуфляжных сеток, которая направлялась из Калининграда.

По версии литовской таможни, такие посылки могут отправляться членами волонтерских организаций Калининградской области.

28 сентября издание «РБК-Украина» со ссылкой на литовское министерство обороны сообщило, что Вильнюс передал Киеву очередную партию военной помощи. Она состояла из различного логистического оборудования, ноутбуков, боеприпасов и иных товаров.

Ранее на таможне в Литве задержали автомобиль с деталями оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами