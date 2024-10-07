Сотрудники Бакальчука покинули один из главных офисов Wildberries

Сотрудники компании «ВБ Девелопмент» предпринимателя Владислава Бакальчука, которая занимается строительством складов для Wildberries, покинули один из основных офисов маркетплейса на улице Ленинская слобода в Москве. Об этом сообщает РБК.

Генеральный директор компании Денис Кузнецов подтвердил данную информацию и сообщил, что работники переехали в новый офис на станции метро «Тульская», рассчитанный на 120 человек. Отмечается, что другие детали в «ВБ Девелопмент» не раскрывают «в целях спокойствия и безопасности сотрудников».

20 сентября восемь крупнейших строительных компаний из числа подрядчиков по возведению складов и логистических центров Wildberries выступили с открытыми письмами, заявив о готовности продолжить строительство и завершить проекты в срок, несмотря на заявление топ-менеджмента компании «ВБ Девелопмент» о приостановке возведения складов маркетплейса в России и в странах СНГ.

Ранее сообщалось, что сумма претензий Wildberries к «ВБ Девелопмент» увеличилась на 10 млрд рублей, до 37 млрд.