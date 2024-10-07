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Сотрудники Бакальчука покинули один из главных офисов Wildberries

Сотрудники Владислава Бакальчука покинули один из основных офисов Wildberries

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Кадр из видео/Телеграм-канал Владислава Бакальчука

Сотрудники компании «ВБ Девелопмент» предпринимателя Владислава Бакальчука, которая занимается строительством складов для Wildberries, покинули один из основных офисов маркетплейса на улице Ленинская слобода в Москве. Об этом сообщает РБК.

Генеральный директор компании Денис Кузнецов подтвердил данную информацию и сообщил, что работники переехали в новый офис на станции метро «Тульская», рассчитанный на 120 человек. Отмечается, что другие детали в «ВБ Девелопмент» не раскрывают «в целях спокойствия и безопасности сотрудников».

20 сентября восемь крупнейших строительных компаний из числа подрядчиков по возведению складов и логистических центров Wildberries выступили с открытыми письмами, заявив о готовности продолжить строительство и завершить проекты в срок, несмотря на заявление топ-менеджмента компании «ВБ Девелопмент» о приостановке возведения складов маркетплейса в России и в странах СНГ.

Ранее сообщалось, что сумма претензий Wildberries к «ВБ Девелопмент» увеличилась на 10 млрд рублей, до 37 млрд.

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