Пьяный россиянин учил ребенка играть в футбол и сломал ему ногу

Житель Севастополя учил ребенка играть в футбол на детской площадке и сломал мальчику ногу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Менжинского. Группа подростков играла в футбол, когда к ним подошел мужчина. Пьяный незнакомец решил научить детей правильному отбору мяча и в какой-то момент ударил по ноге одного из школьников.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, медики диагностировали у него перелом ноги. Семья мальчика обратилась с заявлением в правоохранительные органы, нетрезвый игрок в футбол виноватым в произошедшем себя не считает.

До этого сообщалось, что в Ангарске полицейские устанавливают обстоятельства конфликта между мужчиной и подростками на детской площадке. Россиянин распивал спиртное на детской площадке. Поведение нетрезвого незнакомца не понравилось группе проходивших мимо подростков. Между мужчиной и школьниками возник конфликт, быстро переросший в драку. Молодые люди повалили пьяного на землю и избили.

Ранее ребенок за рулем угнанной машины едва не раздавил детей на детской площадке.