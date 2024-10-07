В США заявили о выросшей угрозе урагана «Милтон»

Ураган «Милтон», движущийся к мексиканскому полуострову Юкатан и побережью американского штата Флорида, усилился до самой опасной пятой категории. Об этом сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).

По данным специалистов, максимальная устойчивая скорость ветра в текущий момент составляет 250 километров в час, ураган движется на юго-восток со скоростью 14,5 километра в час.

В связи с надвигающимся ураганом в штате Флорида объявили чрезвычайное положение.

По словам директора управления по ЧС Флориды Кевина Гатри, штат готовится к массовой эвакуации жителей. Она может стать крупнейшей с момента обрушения урагана «Ирма» в 2017 году.

Ожидается, что ураган достигнет западного побережья Флориды к 9 октября.

7 октября NASA и SpaceX решили отложить запуск космического аппарата Europa Clipper, намеченный на 10 октября, из-за приближающегося урагана «Милтон».

Накануне тропический шторм «Милтон» в Мексиканском заливе усилился и достиг урагана первой категории по шкале Саффира — Симпсона.

Ранее аномально ранний и сильный ураган «Берил» потряс ученых.