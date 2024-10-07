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В Москве курьер мошенников похитил у пенсионера 8,7 млн рублей

В Москве задержали курьера мошенников, похитившего 8,7 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

Сотрудники уголовного розыска задержали в Москве пособника дистанционных мошенников, который помог похитить у пожилого мужчины почти девять миллионов рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным правоохранителей, 62-летнему москвичу позвонили неизвестные. Они убедили пенсионера, что он участвует в секретной операции по поимке мошенников. Для поимки преступников, россиянину предложили снять со счетов все накопления и передать их курьеру. Москвич отдал незнакомому ранее мужчине 8,7 млн рублей и обратился в полицию.

Личность курьера удалось установить, полицейские выяснили, что похищенные деньги злоумышленник перевел своим кураторам на электронный кошелёк, оставив себе в качестве вознаграждения порядка 30 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он находится под домашним арестом.

Ранее россиянка поверила «пенсионному фонду», продала жилье и отдала аферистам 11 млн рублей.

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