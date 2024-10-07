Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Флориде ввели режим ЧС из-за урагана

Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Флорида из-за урагана

close
Steve Nesius/Reuters

Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана «Милтон». Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Байден также распорядился предоставить федеральную помощь властям штата со стороны Министерства внутренней безопасности США и Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Ураган «Милтон», как ожидается, подойдет к побережью Флориды в среду или в первой половине четверга. 6 октября он достиг первой категории по шкале Саффира — Симпсона.

28 сентября сообщалось, что в США более 50 человек спасли с крыши госпиталя в штате Теннесси, где они оказались заблокированы из-за урагана «Хелен». Вдоль побережья Мексиканского залива Флориды была объявлена эвакуация, а десятки округов объявили о закрытии школ.

Ранее ураган помешал NASA запустить зонд к спутнику Юпитера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами