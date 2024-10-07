Во Флориде ввели режим ЧС из-за урагана

Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана «Милтон». Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Байден также распорядился предоставить федеральную помощь властям штата со стороны Министерства внутренней безопасности США и Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Ураган «Милтон», как ожидается, подойдет к побережью Флориды в среду или в первой половине четверга. 6 октября он достиг первой категории по шкале Саффира — Симпсона.

28 сентября сообщалось, что в США более 50 человек спасли с крыши госпиталя в штате Теннесси, где они оказались заблокированы из-за урагана «Хелен». Вдоль побережья Мексиканского залива Флориды была объявлена эвакуация, а десятки округов объявили о закрытии школ.

Ранее ураган помешал NASA запустить зонд к спутнику Юпитера.