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В тюменской больнице пациентке удалили грыжу размером с две головы

В Тюмени медики удалили пациентке гигантскую грыжу в брюшной полости

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ОКБ №1 Тюмень | Областная клиническая больница/VK

Медики Тюменской областной клинической больницы спасли пациентку с огромной грыжей в брюшной полости, женщина 20 дней провела в отделении реанимации. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Жительница Ишима поступила в больницу на плановое лечение, огромная грыжа в области живота мешала ей нормально передвигаться и причиняла постоянную боль.

«Внутренние органы выпали в грыжевой мешок, размеры которого, на момент поступления составляли 20×30 см, это как две головы взрослого человека. Пациентке угрожало осложнение — спаечная болезнь или ущемление грыжи, что чревато некрозом органов и развитием перитонита», — рассказал заведующий отделением гнойной хирургии ОКБ № 1 Сергей Липовой.

Было принято решение о хирургическом вмешательства, операция длилась около трех часов. Хирурги смогли удалить грыжу, и восстановить целостность брюшной стенки. Однако после вмешательства у женщины возникли осложнения, у нее началась дыхательная недостаточность. 20 дней россиянка провела в отделении реанимации, врачам удалось спасти жизнь женщины.

Пациентке предстоит пройти курс реабилитации, после которого она сможет вернуться к привычной жизни.

Ранее россиянину удалили более 70 камней из мочевого пузыря.

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