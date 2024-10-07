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В «Россетях» рассказали о подготовке к зиме

Глава «Россетей» Рюмин: подготовка к отопительному сезону идет по графику

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Россети

Подготовка к осенне-зимнему периоду в «Россетях» идет в соответствии с графиками, заявил глава группы Андрей Рюмин на всероссийском совещании о ходе подготовки к отопительному сезону 2024–2025 годов под председательством министра энергетики РФ Сергея Цивилева и министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина.

Глава «Россетей» отметил, что в этом году компания увеличила объем консолидированной ремонтной программы.

«Плановое финансирование составляет почти 105 млрд рублей, что на 16% превышает аналогичный показатель 2023 года», — сообщил Андрей Рюмин.

Он также отметил, что аварийные запасы оборудования и материалов на сегодня полностью сформированы.

«Подготовлено порядка 11 тыс. аварийно-восстановительных бригад — это более 53 тыс. специалистов. В их распоряжении находятся 26 тыс. единиц спецтехники, в текущем году поступит около 2 тыс. новых машин. При необходимости для решения задач могут привлекаться ресурсы подрядных организаций, с которыми заключены соглашения», — добавил Рюмин.

По его словам, на особом контроле остается ситуация в новых субъектах РФ и на приграничных территориях, а также в регионах, где предстоящей зимой прогнозируются новые максимумы электропотребления.

Кроме того, глава группы сообщил, что «Россети» завершают выполнение нескольких задач, нацеленных на повышение надежности энергосистем регионов юго-восточной Сибири и Дальнего Востока.

Из крупнейших проектов он выделил строительство магистральных транзитов в Забайкалье, Бурятии, Иркутской области, группы энергообъектов в Приамурье.

На совещании было отмечено, что для бесперебойного электроснабжения потребителей в условиях стабильного роста спроса на электроэнергию необходим также ввод новых генерирующих мощностей.

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