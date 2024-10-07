«Авито Авто» запустил раздел для поиска и покупки новых автомобилей

На платформе «Авито Авто» заработал раздел для поиска нового автомобиля, сообщили в пресс-службе компании.

На данный момент в каталоге представлено более 160 тыс. автомобилей от дилеров из различных регионов страны.

В этом разделе пользователи могут отфильтровать предложение по стоимости и другим привычным характеристикам, а также по условиям гарантии и истории представленности дилеров на платформе.

В каждом объявлении в каталоге есть параметры бонусов, которые можно получить при покупке конкретной модели автомобиля — например, специальные условия кредита от производителя или дилера, КАСКО или аксессуары в подарок. Кроме того, схожие модели автомобилей, различающихся отдельными параметрами, например, цветом, типом коробки переключения передач, типом двигателя и пр. могут быть объединены в одном мультиобъявлении.

В компании отметили растущий интерес россиян к поиску и покупке новых автомобилей онлайн.

По словам руководителя направления «Новые автомобили» «Авито Авто» Никиты Ивахненко предложение новых автомобилей в России активно растет: летом прирост год к году составил 43,5%.

Увеличивается и число дилеров, с которыми сотрудничает платформа.

Директор по операционному маркетингу дилера Еxpocar Алексей Горелов рассказал, что сейчас компания делает ставку на анализ результатов размещения и продаж новых авто на онлайн-платформе.

Он убежден, что благодаря новому продукту больше пользователей смогут взаимодействовать с дилером дистанционно.

Как показало проведенное в сентябре исследование «Авито Авто», среди недавно купивших новую машину потребителей 74% пользовались для поиска и выбора онлайн-источниками, 33% нашли автомобиль на сайтах с объявлениями, 30% — на сайтах автосалонов и дилеров, 11% — на порталах производителей. Лично посещали автосалоны всего 25% респондентов.