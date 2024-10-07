В Подмосковье завели дело на водителя грузовика, устроившего массовое ДТП на трассе М-2

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя грузовика, устроившего массовое ДТП на трассе М-2 в подмосковном Серпухове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МВД России по Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что дело было возбуждено в отношении водителя 1979 года рождения по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса России.

Авария произошла 7 октября в районе Серпухова, на мосту через Оку. На кадрах с места инцидента заметно, как самосвал на высокой скорости снес несколько машин, которые ехали в его ряду. Некоторые средства передвижения вынесло на другие полосы.

По данным СМИ, всего водитель большегруза протаранил 12 автомобилей. Во время ДТП пострадали четыре человека, троих приехавшим на место медикам спасти не удалось.

О том, по какой причине произошла авария, неизвестно. На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее появилось новое видео с места жесткого ДТП с самосвалом в Подмосковье.