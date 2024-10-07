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Ректор МЭИ Рогалев: Дальний Восток — территория с большими возможностями для карьерной траектории

Ректор МЭИ Рогалев: молодежь недооценивает Дальний Восток

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«Дни регионов Дальнего Востока»

7-8 октября Дальний Восток был презентован студентам Московского энергетического института в рамках цикла мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024», сообщили организаторы.

Посетителям интерактивной выставки показали Дальний Восток не только как туристическое направление, но и как возможное место будущей работы и карьерного развития.

«Дальний Восток — это огромная территория с большими возможностями для карьерной траектории во всех отраслях. Регион очень перспективный для построения карьеры, в том числе специалистам энергетического сектора и IT, но молодежь его недооценивает. Это «ворота» для открытия новых направлений и развития новых рынков», — отметил Ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Сегодня в самом восточном динамично развивающемся федеральном округе предусмотрены различные меры государственной поддержки для молодых специалистов, создаются комфортные условия для работы и проживания, предоставляются дополнительные субсидии, в том числе льготная ипотека. Выпускников вузов в регионе ждут, и государство активно работает над привлечением в этот регион молодых перспективных кадров, выделяя для этих целей необходимые ресурсы.

Цикл мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024» стартовал 30 сентября. Первым этапом стала интерактивная выставочная экспозиция, которая продлится до 1 ноября в крупнейших вузах Москвы и Московской области. На ней представлены несколько интерактивных локаций, на которых в увлекательной форме можно совершить виртуальное путешествие по дальневосточным регионам, узнать о действующих вакансиях, преимуществах жизни и работы в ДФО, пройти тесты на профориентацию.

Проект реализован при поддержке Аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив». Подробнее о цикле мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024» можно узнать на сайте.

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