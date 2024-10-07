Женщина оказалась в больнице из-за упавшей на ее голову цветной капусты в магазине

В Англии женщина оказалась в больнице после того, как на ее голову упала цветная капуста с полки в супермаркете, пишет Daily Mail.

Домохозяйка Сэмми Май рассказала, что была госпитализирована после того, как цветная капуста упала ей на голову во время покупок в магазине. По словам женщины, овощ свалился с верхней полки, а от удара она потеряла сознание.

Май сообщила, что, когда она пришла в себя, рядом с ней находилась та самая капуста. Женщину доставили в больницу с сильной головной болью и признаками посткоммоционного синдрома. Магазин предложил Май ваучер на сумму в £25 в качестве извинений, что разозлило британку.

Сэмми подала жалобу в службу поддержки клиентов супермаркета, но там им посоветовали обратиться к адвокату для дальнейшего разрешения вопроса.

«Мне было очень плохо, я до сих пор страдаю и не могу работать», — поделилась Май.

Представитель магазина рассказал, что женщина была осмотрена дежурным врачом, и выразил сожаление по поводу ее состояния. Он добавил, что безопасность клиентов для компании является приоритетной задачей, и они готовы рассмотреть любую новую информацию, которую предоставит Сэмми.

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