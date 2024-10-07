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В Норильске локализовали пожар на складе с ацетоном

МЧС: крупный пожар на складе с ацетоном в Норильске локализован

Пожар на складе в Норильске, в котором находились ацетон и пеллеты (топливные гранулы), локализован. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России по Красноярскому краю.

В ведомстве подчеркнули, что площадь пожара составляет 1610 квадратных метров. Огонь перекинулся на кровлю рядом стоящего здания.

На месте работают 20 специалистов ведомства и шесть единиц техники.

Утром 7 октября в Москве на Рябиновой улице загорелся одноэтажный склад.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС России, на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Площадь возгорания составляет 450 квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало. На месте работают 60 специалистов и 16 единиц техники.

3 октября пожар произошел в Краевом музыкальном театре в центре Хабаровска.

Днем ранее в Москве загорелась гостиница возле станции метро «Водный стадион». По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», пожар произошел на одном из ярусов крыши делового центра «Охотник». Неподалеку от места пожара находится торговый центр «Водный».

Ранее пожар произошел в жилом доме на севере Москвы.

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