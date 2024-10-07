На четвертый сезон «Знание.Премия» поступило более 15 тысяч заявок

В четвертом сезоне география просветительской награды «Знание.Премия» расширилась. Об этом рассказал генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

По его словам, год назад конкурс привлек просветителей из 32 зарубежных стран, а в этом году их количество достигло 56. Всего для участия в премии было подано 15 700 заявок.

«Восток представлен Китаем, Индией, Пакистаном, Ираном. Запад — США, Бразилией, Германией, Францией, Нидерландами. Интерес к награде проявил и африканский континент. Конкурс охватил людей разных поколений и профессий. Мы получили 15 700 заявок от школьников, докторов наук, руководителей СМИ, председателей общественных организаций, политологов и многих других», — сказал он.

Экспертный совет отберет в шорт-лист награды в 17 номинациях в ноябре. Самой популярной стала номинация «За просветительскую деятельность в школе» (2 400 соискателей). В своих заявках педагоги подчеркивали, что воспитывают в учащихся гражданскую ответственность.

Второй по популярности номинацией стала «За просветительскую деятельность в университете» (1 757 соискателей). Отмечается, что через просвещение высшие учебные заведения помогают широким слоям населения.

Как уточнили организаторы премии, просветителей широкого круга профессий объединяет цель — сохранить историю родного края.

«В рамках одних просветительских проектов работают искусствоведы, культурологи, историки, этнографы, музыковеды, филологи, археологи, а также технические специалисты. Они изучают труднодоступные уголки регионов, восстанавливают виды утерянных артефактов в 3D-редакторах, ищут мастеров умирающих региональных промыслов и снимают мультимедийный контент», — говорится в сообщении.

Кроме того, в этом году в премию была добавлена новая номинация «За вклад в просвещение в сфере «Продвижение русского языка и языков народов Российской Федерации». Подать заявки на участие в ней можно до 21 октября.

Напомним, информационными партнерами «Знание.Премия» стали Rambler&Co, «Лента.ру» и «Газета.Ru».