Топ-менеджеры Rambler&Co поделились секретами мастерства со студентами журфаков

Журналистам необходимо применять критическое мышление и перепроверять полученную информацию. Об этом на встрече с учениками киношкол, молодыми блогерами, студентами журфаков и других гуманитарных направлений, состоявшейся в рамках всероссийского фестиваля создателей контента Мedialabfest, заявил директор по развитию медиа Rambler&Co, главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров.

По словам главреда «Ленты.ру», умение работать с информацией становится сейчас особенно важным для создателей контента.

«После технологического скачка генеративных ИИ-моделей стало еще больше информации, и мы сами можем не заметить, как перейдем в мир, где важный контент уже изначально сгенерирован с ошибками, потому что машина обучалась на четвертом рерайте некачественного рерайта», — пояснил Владимир Тодоров.

Он посоветовал молодым журналистам и блогерам ставить перед собой амбициозные цели в индустрии и добиваться их выполнения.

«Будьте самыми наглыми и дерзкими. Проактивность в правильном русле — то, что выделит вас среди конкурентов на рынке. Не ждите задачу, а приходите и сами предлагайте свои проекты», — заявил топ-менеджер медиахолдинга.

Также он рекомендовал участникам фестиваля постоянно учиться, рассказал про необходимость вкладывать в свой контент эмоцию, уметь выстраивать сторителлинг по правилам драматургии.

Тодоров предупредил, что профессии, связанные с медиа, не всегда позволяют соблюдать баланс между работой и жизнью, зато взамен они дарят возможность каждый день узнавать много нового.

Главный редактор портала «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) Дарья Зарецкая обсудила с аудиторией, как интересы различных аудиторных сегментов влияют на производство контента, чем инфлюенсеры могут помочь СМИ и как быть с перенасыщением информацией.

Она пояснила, что привычки медиапотребления аудитории напрямую влияют на форматы контента.

«Сейчас аудитория предпочитает короткие игровые форматы с изюминкой. Надо удивлять тем, чего не передать ни текстом, ни фотографией. Предоставлять эксклюзив в разрезе той тематики, в которой вы работаете», — сказала она.

Организованный АНО «Лаборатория медиа» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив всероссийский фестиваль создателей контента Мedialabfest ежегодно собирает начинающих контент-мейкеров из всех регионов России.