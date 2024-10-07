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На Урале семью с ребенком в коляске не пустили в собор

В Челябинске семья с ребенком в коляске пожаловалась, что их не пустили в собор

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Телеграм-канал «Изнанка Челябинска»

Житель Челябинска пожаловался, что не смог попасть в Собор Рождества Христова вместе с ребенком в детской коляске. Сообщение мужчины разместил Telegram-канал «Изнанка Челябинска».

Как пояснил мужчина, он хотел зайти в храм с ребенком, но работники отказали ему, так как коляской они «могли испачкать пол».

«По их мнению, чтобы зайти, нам нужно достать ребенка из коляски, даже если он спит и только тогда нам дадут возможность походить по мраморному полу», — посетовал челябинец.

В комментариях к посту мужчина отметил, что и охранник, и работницы собора якобы ссылались на «распоряжение владыки». Некоторые подписчики попытались переубедить мужчину и отметили, что у них не было проблем зайти внутрь с колясками, но возмущенный челябинец усомнился в этом и ответил, что «в области можно найти более дружелюбные храмы, ходить в которые приятно».

Ранее в Петербурге на мальчика во время богослужения в храме рухнула икона.

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