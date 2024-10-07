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Футболист Юран рассказал об изменениях Луганска в лучшую сторону

Футболист Юран: Луганск не то, что ожил — он живет

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Alexander Chernykh/Global Look Press

За последний год Луганск сильно изменился, причем в лучшую сторону. Об этом в новом выпуске «Откровенно с Татаркой» рассказал советский и российский футболист, тренер Сергей Юран.

В интервью Лилии Абрамовой он признался, что минимум раз в год ездит в свой родной город Луганск – вне зависимости от ситуации.

«Город не то, что ожил. Он живет. И это чувство внутри такое спокойное становится, все налаживается», — подчеркнул он.

По его словам, он мечтает, чтобы луганские футболисты вновь смогли выйти на стадион.

Также в новом выпуске проекта футболист рассказал, что его старший брат Юрий сыграл важную роль в начале его футбольной карьеры. Он отметил, что брат всегда видел в нем талант и помог ему раскрыться.

По словам, он отвел двенадцатилетнего Юрана в группу подготовки при команде мастеров, где играл сам. После этого он перевел брата из обычной школы в спортивный интернат, где и началось становление Сергея как выдающегося спортсмена.

«Мама живая была… И она против была категорически — как это при живых родителях в интернате будет ребенок», — рассказал спортсмен про реакцию матери.

Он отметил, что отец занял более нейтральную позицию, и в итоге старшему брату пришлось самому забирать документы из школы и оформлять в другую.

«И получилось то, что должно было получиться. Брат сыграл большую роль в моей жизни и вообще в том, кем я сейчас стал и до этого, когда играл», поделился футболист

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