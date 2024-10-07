Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали, какой день станет самым холодным на этой неделе

Синоптик Шувалов: среда станет самым холодным днем на этой неделе

close
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Самым холодным днем на неделе с 7 октября в Москве станет среда, 9 октября. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов.

По его словам, в ночь на 9 октября в столице также закончатся дожди.

«Тогда мы попадем в тыл южного циклона, и среда как раз станет самым холодным днем. Дневная температура будет в пределах +5...+7°C», — сказал Шувалов.

В четверг, 10 октября, температура воздуха днем составит +6...+8°C. При этом в конце недели в Москве ожидается небольшое повышение температур — в пятницу, субботу и воскресенье воздух будет прогреваться до +10...+13°C.

Синоптик Александр Ильин до этого говорил, что в Москве и Подмосковье начались обильные дожди, которые принес южный циклон. Эта неделя в столичном регионе началась и закончится сильными осадками, предупредил он. Во вторник вечером антициклон с юга передвинется к востоку, из-за чего Москва и область окажутся в его холодном тыле. По его словам, температура воздуха на этом фоне заметно снизится, однако дожди ненадолго отступят.

Ранее сообщалось, что жители Москвы смогут наблюдать «радиационный» туман.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами