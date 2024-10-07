Москвичам рассказали, какой день станет самым холодным на этой неделе

Самым холодным днем на неделе с 7 октября в Москве станет среда, 9 октября. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов.

По его словам, в ночь на 9 октября в столице также закончатся дожди.

«Тогда мы попадем в тыл южного циклона, и среда как раз станет самым холодным днем. Дневная температура будет в пределах +5...+7°C», — сказал Шувалов.

В четверг, 10 октября, температура воздуха днем составит +6...+8°C. При этом в конце недели в Москве ожидается небольшое повышение температур — в пятницу, субботу и воскресенье воздух будет прогреваться до +10...+13°C.

Синоптик Александр Ильин до этого говорил, что в Москве и Подмосковье начались обильные дожди, которые принес южный циклон. Эта неделя в столичном регионе началась и закончится сильными осадками, предупредил он. Во вторник вечером антициклон с юга передвинется к востоку, из-за чего Москва и область окажутся в его холодном тыле. По его словам, температура воздуха на этом фоне заметно снизится, однако дожди ненадолго отступят.

Ранее сообщалось, что жители Москвы смогут наблюдать «радиационный» туман.