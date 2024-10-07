Названа сумма ущерба по второму уголовному делу блогера Лерчек

Сумма выведенных за рубеж средств по новому уголовному делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего супруга может составлять $1 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В публикации подчеркивается, что экс-супруги вывели средства через ОАЭ с целью дальнейшего перевода на иностранные счета. Подобные действия продолжались вплоть до их развода.

В правоохранительных органах подчеркнули, что более 250 млн рублей было выведено около 2 лет назад.

7 октября адвокат Елена Сенина прокомментировала сообщения о том, что общая сумма средств, выведенных блогерами Валерией и Артемом Чекалиными за границу может превышать полмиллиарда рублей. По мнению юриста, бывшим супругам придется вернуть данные средства.

4 октября московский суд отправил Валерию Чекалину и ее экс-супруга под домашний арест по обвинению в нарушении статьи 191.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

По версии следствия, бывший муж Лерчек является ключевой фигурой в уголовном деле. Чекалина подозревают в незаконном переводе платежей, которые тот совершил для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ». Операции совершались через банк в Дубае.

Ранее стало известно о многомиллионном ущербе от деятельности Чекалиных.