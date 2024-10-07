Врач рассказала, как не потерять сон во время отопительного сезона

В отопительный сезон важно поддерживать дома оптимальную температуру и влажность. В противном случае может нарушиться сон. Кроме того, начнет шелушиться кожа, а волосы станут сухими и ломкими. Об этом в беседе с Life предупредила дерматолог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Оптимальные значения температуры находятся в пределах +18...+22°C. Для разных комнат значения отличаются: так, в спальне должно быть немного прохладнее (+18...+20 °C), а в гостиной и детской — теплее (+21...+22 °C). Влажность воздуха также играет важную роль: она должна находиться в пределах 40–60%», — отметила специалист.

Она подчеркнула, что проветривать помещение необходимо даже в холодные дни. Открывать окна, по ее словам, следует 1-2 раза в день по 10–15 минут. Лучше всего это делать утром после пробуждения и вечером перед сном.

Чтобы заснуть быстрее и обеспечить себе полноценный отдых, директор центра реабилитации «Бутово» департамента труда и соцзащиты населения Москвы Ольга Аванова советует не позднее чем за час до отбоя отложить в сторону все гаджеты. По ее словам, свет от экрана смартфона подавляет выработку мелатонина — гормона сна. Кроме того, стоит повесить плотные шторы, добавила эксперт.

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