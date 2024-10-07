Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, как не потерять сон во время отопительного сезона

Врач Филева: температура выше +24°C в доме понижает качество сна

close
Depositphotos

В отопительный сезон важно поддерживать дома оптимальную температуру и влажность. В противном случае может нарушиться сон. Кроме того, начнет шелушиться кожа, а волосы станут сухими и ломкими. Об этом в беседе с Life предупредила дерматолог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Оптимальные значения температуры находятся в пределах +18...+22°C. Для разных комнат значения отличаются: так, в спальне должно быть немного прохладнее (+18...+20 °C), а в гостиной и детской — теплее (+21...+22 °C). Влажность воздуха также играет важную роль: она должна находиться в пределах 40–60%», — отметила специалист.

Она подчеркнула, что проветривать помещение необходимо даже в холодные дни. Открывать окна, по ее словам, следует 1-2 раза в день по 10–15 минут. Лучше всего это делать утром после пробуждения и вечером перед сном.

Чтобы заснуть быстрее и обеспечить себе полноценный отдых, директор центра реабилитации «Бутово» департамента труда и соцзащиты населения Москвы Ольга Аванова советует не позднее чем за час до отбоя отложить в сторону все гаджеты. По ее словам, свет от экрана смартфона подавляет выработку мелатонина — гормона сна. Кроме того, стоит повесить плотные шторы, добавила эксперт.

Ранее россиянам дали советы, как правильно спать, чтобы выспаться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами