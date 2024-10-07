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В Москве мужчина-тяжеловес застрял в «Газели»

360.ru: в Москве мужчина весом 130 кг застрял в «Газели» и не смог выйти

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Москве мужчина-тяжеловес застрял в «Газели» и не смог сам выйти из нее. На помощь пассажиру весом 130 кг приехали спасатели и «скорая помощь», передает 360.ru со ссылкой на источник.

Происшествие случилось около дома №7 по набережной Новикова-Прибоя, о нем сообщили очевидцы на номер 112, после чего на помощь 68-летнему москвичу выехали спасатели. На месте они обнаружили, что мужчина оказался зажат между сидениями и не мог пошевелиться.

К моменту прибытия спасательной службы пострадавшему стало плохо, сразу после освобождения ему помогли врачи скорой помощи.

До этого в Уфе врачам скорой помощи пришлось вызывать спасателей на вызов к мужчине, который весит 200 килограмм. Прибывшие на место специалисты помогли медикам погрузить его в машину и разместить там. Еще один подобный случай до этого произошел также в столице – мужчина весом 300 кг не смог выйти в двери квартиры, для госпитализации пришлось резать решетки на окнах и эвакуировать его.

Ранее в Подмосковье мужчина весом 220 кг потерял полтора литра крови из-за язвы желудка.

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