Жители Москвы смогут наблюдать «радиационный» туман на этой неделе. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Росгидромет.

«В среду, в четверг и в пятницу, когда у нас разорвет облачность, из-за влажности возможен где-то локальный туман, «радиационный», — сказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

Он добавил, что данное явление обычно возникает ночью или ранним утром, в первую очередь – в низинах.

Радиационные туманы появляются в результате радиационного охлаждения земной поверхности и массы влажного приземного воздуха до точки росы.

В последний раз в Москве его наблюдали в ночь на 25 августа. Синоптики пояснили, что в столице был повышенный атмосферный фон, нижний слой воздуха был охлажден за счет земного излучения. Все это вызвало появление «радиационного» тумана.

Ранее Гидрометцентр пообещал москвичам резкое похолодание.