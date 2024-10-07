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На Земле закончилась магнитная буря

Леус: магнитная буря на Земле закончилась

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Depositphotos

Магнитная буря на Земле закончилась. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам Леуса, это произошло после 9 часов утра по московскому времени.

«В настоящее время значение индекса Кр, отражающего уровень возмущений геомагнитного поля, слегка превышает 3 единицы, что означает колебания магнитосферы Земли в диапазоне между слабо возмущенной и неустойчивой», — отметил синоптик.

В оставшуюся часть дня заметных колебаний геомагнитной обстановки не предполагается.

О приближении к Земле мощной магнитной бури стало известно 3 октября. Об этом сообщала пресс-служба солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ). Вспышка на Солнце стала одной из самых сильных за последние семь лет, более мощный взрыв регистрировался только один раз — в мае 2024 года.

Ранее россиян предупредили о приступах агрессии и апатии из-за магнитной бури.

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