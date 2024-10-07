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Жестоко избивший таксу москвич оказался учителем

В Москве педагог жестоко избил таксу в подъезде

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Телеграм-канал «Москва News»

В Москве мужчина избил таксу, которая зашла за ним в подъезд. Видеозапись с камер наблюдения опубликовал телеканал РЕН ТВ.

По информации издания, запись была сделана 5 октября в одном из домов на юге столицы. На кадрах мужчина в красной кофте с силой пинает маленькое животное, которое зашло за ним в подъезд. Такса мечется из одного конца холла в другой и в итоге убегает. Неизвестно, приходится ли мужчина владельцем животному.

По словам местной жительницы, которая забрала собаку и взялась за ее лечение, у таксы есть проблемы с задней лапой. Также врачи предполагают наличие повреждения внутренних органов.

«Сегодня будут готовы анализы: посмотрят печень, почки — тогда будет диагноз», — уточнила собеседница СМИ.

Она отметила, что врачи подтвердили, что животное не бездомное, при этом ветеринары отметили, что такса истощена.

Позже СМИ выяснили, что мужчина, издевавшийся над таксой, работает педагогом в школе №1103. Директор образовательной организации уже заявил, что на время разбирательств сотрудника отстранили от уроков. Глава школы подчеркнул, что насилие к животным не может иметь никаких оправданий.

Ранее в Бурятии мужчина выстрелил двоюродному брату в голову из-за собаки.

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