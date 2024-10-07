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«Расстройство личности»: в Госдуме высказались о квир-активистах

Депутат ГД Милонов: квир-активисты страдают расстройством личности

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Depositphotos

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов в эфире «Радио 1» прокомментировал недавнюю расправу над политическим активистом в Санкт-Петербурге, которую учинил квир-блогер. По мнению парламентария, такое поведение свидетельствует о расстройстве личности.

«По оценкам, имевшим место и среди западных психиатров, именно эти люди склонны во много раз чаще совершать преступления. Рассудок этого человека уже помутнен, потому что он не может идентифицировать простейшие вещи: мальчик он или девочка. Это говорит, что у человека очень серьезное расстройство психики», — сказал Милонов.

Он рекомендовал таких людей в обязательном порядке показывать специалистам, которые занимаются подобными расстройствами.

В сентябре в Выборге задержали 20-летнего квир-блогера Александра Синько. Молодой человек сам пришел в полицию и признался в том, что лишил жизни 53-летнего политактивиста Виталия Иоффе. Он утверждал, что активист якобы пытался его изнасиловать. После расправы Синько забрал у жертвы телефон и с него звонил своим подписчикам, показывая последствия преступления. Потом парень вызвал такси до Выборга, где хотел покончить с собой, но не смог. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предложили ввести ответственность для родителей квадроберов.

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